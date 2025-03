Nach Schlägerei mit Messer verfolgt

Nr. 0767

Gestern Mittag gerieten zwei Männer in Alt-Hohenschönhausen aneinander. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich ein 41-Jähriger gegen 12:20 Uhr in einer Bar an der Wartenberger Straße ungefragt an den Tisch eines 19-Jährigen gesetzt habe. Anschließend soll sich ein Streitgespräch entwickelt haben, bei dem der Ältere den Jüngeren zunächst fremdenfeindlich beleidigt und dann geschlagen haben soll. Nach der folgenden körperlichen Auseinandersetzung sei der 41-Jährige zunächst fortgegangen, jedoch kurz darauf mit einem Messer in der Hand wiedergekommen. Als der 19-Jährige die Flucht ergriff, verfolgte der 41-Jährige ihn zunächst und soll sogar das Messer in Richtung des Jüngeren geworfen, ohne diesen jedoch damit getroffen zu haben. Anschließend ging er in eine andere Bar, wo ihn alarmierte Einsatzkräfte festnahmen. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei dem 41-jährigen Tatverdächtigen ergab einen Wert von ungefähr 2,5 Promille. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung in einem Polizeigewahrsam setzte er seinen Weg fort. Beide Männer verzichteten auf jeweilige ärztliche Behandlungen ihrer im Laufe der Auseinandersetzung erlittenen Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.