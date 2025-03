Verkehrsunfall zwischen Lkw und Radfahrerin

Nr. 0766

Heute Morgen kam es in Friedrichshain zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 62-jährige Fahrer des Lkw gegen 7:30 Uhr auf der Gürtelstraße in Richtung Boxhagener Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er gegen eine 39-jährige Radfahrerin, welche die Gürtelstraße in derselben Richtung auf einem Radfahrschutzstreifen befuhr. Die Radfahrerin stürzte dadurch zu Boden und erlitt Verletzungen an einem Bein. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).