Seniorin bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0765

Gestern Abend kam es zu einem Verkehrsunfall in Heiligensee. Nach ersten Erkenntnissen war ein 85-jähriger Autofahrer im Beisein seiner 82-jährigen Ehefrau gegen 18:30 Uhr auf der Hennigsdorfer Straße in Richtung Ruppiner Chaussee unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Senior mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Betonpoller und fuhr anschließend gegen einen Baum. Die 82-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung eingeliefert. Der Fahrer erlitt keine offensichtlichen Verletzungen, wurde jedoch für weitere Untersuchungen ebenfalls zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.