Geldtransporter überfallen – Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes

Marzahn-Hellersdorf/Neukölln

Nr. 0764

Bisher Unbekannte überfielen in der vergangenen Nacht einen Geldtransporter in Marzahn. Nach derzeitigem Kenntnisstand rammte ein Fahrzeug gegen 22:40 Uhr auf der Marzahner Chaussee einen Geldtransporter. Ein weiteres Fahrzeug kam hinzu und es stiegen mehrere bewaffnete Täter aus, die Schüsse auf den Transporter abgaben. Durch die Schüsse wurden die Insassen des Geldtransporters nicht verletzt. Anschließend öffneten die Täter das Fahrzeug gewaltsam und entwendeten daraus mehrere gefüllte Geldkassetten. Zudem setzten sie eines der Tatfahrzeuge in Brand und flüchteten mit dem anderen Fahrzeug in Richtung Neukölln. Auf einem Hof an der Neuköllnischen Allee wurde das Fluchtfahrzeug, mögliches Tatwerkzeug sowie die Beute aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Fahndung nach tatverdächtigen Personen, hat die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen. Sie dauern an.