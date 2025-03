Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0763

Gestern Abend kam es in Marienfelde zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Autofahrer gegen 19 Uhr die Waldsassener Straße vom Lichterfelder Ring kommend in Richtung Tirschenreuther Ring. Ein elfjähriges Mädchen, das versucht habe, einen an der gegenüberliegenden Haltestelle stehenden Linienbus zu erreichen, sei unvermittelt auf die Straße gelaufen. Der 18-Jährige fuhr das Kind an, das in der Folge zu Boden stürzte. Es erlitt Verletzungen im Hüftbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) geführt.