Auseinandersetzungen am Rande von Kreisligaspielen

Lichtenberg/Friedrichshain-Kreuzberg

Nr. 0762

Zu Auseinandersetzungen am Rande von zwei Spielbegegnungen der Fußballkreisliga kam es gestern Nachmittag und Abend in Lichtenberg und in Friedrichshain. Gegen 16 Uhr rannte nach bisherigen Erkenntnissen ein Trainer einer Fußballmannschaft nach Spielende auf das Spielfeld an der Zachertstraße und soll dort mehrere Spieler der gegnerischen Mannschaft angegriffen haben. Daraufhin sammelten sich die beiden Mannschaften und sollen sich anschließend gegenseitig angegriffen haben. Durch diese Auseinandersetzung erlitten mehrere Personen Platzwunden und Prellungen. Ein Spieler erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Feststellungen beteiligten sich 29 Personen an der Auseinandersetzung. Gegen 19 Uhr ereignete sich während eines Fußballspieles auf einem Spielgelände an der Gürtelstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Spielern der Mannschaften und Zuschauern. Dabei soll ein Beteiligter auch ein Pfefferspray eingesetzt haben, wodurch mehrere Personen Verletzungen erlitten, die jedoch auf ärztliche Behandlungen verzichteten. Alarmierte Rettungskräfte behandelten eine 35-Jährige mit einer Kopfverletzung und einen 18-Jährigen mit Schmerzen im Rumpfbereich ambulant am Ort. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruches und des besonders schweren Landfriedensbruches dauern an.