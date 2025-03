Parkscheinautomaten gesprengt

Nr. 0761

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag wurden mehrere Parkscheinautomaten in Tempelhof gesprengt. Nach derzeitigem Stand bemerkte ein Anwohner kurz nach 14:30 Uhr einen gesprengten Parkscheinautomaten in der Straße Werner-Voß-Damm, der durch die Detonation komplett zerstört wurde. Die Einsatzkräfte stellten im Anschluss insgesamt zehn beschädigte Parkscheinautomaten im Hessenring, Hoeppnerstraße, Wintgenstraße sowie dem Werner-Voß-Damm fest. Bei den betroffenen Parkscheinautomaten haben Unbekannte diese mit einem pyrotechnischen Gegenstand zur Explosion gebracht und somit den Innenraum zerstört. Zum Teil wurden sie zusätzlich mit Farbe beschmiert. Es wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes geführt.