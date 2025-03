Elektroauto in Brand gesetzt

Nr. 0760

In der vergangenen Nacht brannte ein Elektroauto in Lichterfelde. Ein Zeuge bemerkte gegen 23:30 Uhr am Platz des 4. Juli starken Rauch, der aus einem Tesla aufstieg und alarmierte die Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurde niemand verletzt. Da ein politisches Tatmotiv nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin die weiteren noch andauernden Ermittlungen übernommen.