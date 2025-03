Frau von Mann angegriffen und bedroht

Nr. 0758

Gestern Abend zeigte eine Frau auf einem Polizeiabschnitt an, dass sie am vergangenen Freitag in Marienfelde angegriffen wurde. Nach bisherigen Kenntnisstand geriet die 29-Jährige gegen 14:20 Uhr an der Kasse einer Drogerie Filiale in der Hildburghauser Straße in eine verbale Auseinandersetzung mit einem bisher unbekannt gebliebenen Mann. Dieser schlug ihr dabei unvermittelt mit der Faust in den Bauch, drohte ihr und verließ anschließend das Geschäft. Der Mann soll der 29-Jährigen außerhalb des Ladens aufgelauert und sie nach Verlassen geschubst und an ihrem Kopftuch zu Boden gerissen haben. Am Boden liegend soll er ihr mehrfach in den Bauch getreten haben, wodurch sie Verletzungen am Bauch erlitt. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.