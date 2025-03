Fahrgast greift Busfahrer und Polizei an

Nr. 0757

Heute früh griff ein Mann einen Busfahrer und Polizeikräfte in Charlottenburg-Nord an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestieg ein 19-jähriger Mann zunächst gegen 3:30 Uhr einen Bus in der Max-Dohrn-Straße. Dabei soll er sich verbal aggressiv verhalten haben. Der 32-jährige Busfahrer forderte den Mann daher auf, den Bus wieder zu verlassen. Daraufhin schlug er in Richtung des Busfahrers, traf ihn jedoch nicht. Anschließend setzte er sich in den Bus. Als alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 24 den Mann ansprachen und aufforderten den Bus zu verlassen, spuckte dieser einem Beamten ins Gesicht. Im weiteren Verlauf verlagerte sich das Geschehen auf den Gehweg, wobei der 19-Jährige einem weiteren Beamten unvermittelt mit der Faust gegen ein Ohr schlug. Die Einsatzkräfte brachten ihn zu Boden, wobei er weiterhin Widerstand leistete und wild um sich schlug und trat. Unter dem Einsatz des Reizstoffsprühgerätes gelang schließlich die Festnahme des Mannes. Der offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende 19-Jährige wurde zur Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen und einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Drei Einsatzkräfte erlitten im Zuge der Festnahme Verletzungen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihren Dienst mussten sie anschließend vorzeitig beenden.