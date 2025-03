Seniorin von Tram angefahren

Nr. 0756

Gestern Abend wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einer Tram in Marzahn verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen betrat die 83-Jährige gegen 20:50 Uhr einen Gleisübergang auf der Allee der Kosmonauten und wurde dort von der Straßenbahn angefahren. Der 44- jährige Tramfahrer, der mit der Bahn der Linie M8 die Allee der Kosmonauten in Richtung Kienbergstraße befuhr, leitete noch eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Die 83-Jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper und an einem Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).