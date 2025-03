Stichverletzungen erlitten

Nr. 0752

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann in Waidmannslust mehrere Stichverletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein 43-jährigen gegen 23:45 Uhr in einem Hausflur in der Schluchseestraße mit einem Gegenstand auf einen 49-jährigen Mann eingestochen haben. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo eine Notoperation erfolgen musste. Der 43-Jährige wurde durch Einsatzkräfte des Abschnitts 12 festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt, welche die weiteren noch andauernden Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, übernommen hat.