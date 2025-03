Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Nr. 0750

Gestern Vormittag ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen in Wilmersdorf ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 9:20 Uhr fuhr ein 54-jähriger Rettungswagenfahrer mit Sondersignalen den Hohenzollerndamm in Richtung Sächsische Straße. An der Kreuzung Hohenzollerndamm/Fehrbelliner Platz stieß der Rettungswagenfahrer mit einem von rechts kommenden 32-jährigen VW-Fahrer zusammen. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der VW auf die Seite. Der Autofahrer erlitt Verletzung am Rücken und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.