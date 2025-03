Seniorin beraubt

Nr. 0749

Heute Vormittag kam es in Tempelhof zu einem Raub. Nach den bisherigen Ermittlungen verwickelte eine bislang unbekannte Frau gegen 10:50 Uhr an einer Bushaltestelle am Tempelhofer Damm/Manfred-von-Richthofen-Straße eine 85-jährige Frau in ein Gespräch. Im Zuge dessen versuchte die mutmaßliche Räuberin, der Seniorin das Handy aus ihrer Hand zu entreißen. Die 85-Jährige und ihr Handy stürzten zu Boden. Nun habe die Tatverdächtige versucht, der am Boden liegenden Frau die Handtasche von ihrer Schulter zu reißen. Von diesem Vorhaben habe die mutmaßliche Räuberin abgelassen, als ein Bus der Linie 248 Richtung S-Bahnhof Südkreuz an die Bushaltestelle heranfuhr. Die Tatverdächtige griff das Handy der 85-Jährigen und flüchtete. Die Seniorin wurde bei dem Überfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.