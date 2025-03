Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfallflucht

Nr. 0748

Gestern Abend kam es in Grunewald zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen der unbekannte Fahrer flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen befuhr gegen 21 Uhr ein Mercedes-Fahrer den Kurfürstendamm Richtung Hubertusallee. Auf Höhe Bornimer Straße missachtete er die rote Ampel und kollidierte mit einer Mercedes E-Klasse, die an der roten Ampel am Rathenauplatz stand. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Hubertusallee und kollidierte im Bereich der Kreuzung Rathenauplatz mit einem Opel, der von der BAB 100 kommend bei Grün in den Kreuzungsbereich fuhr. Durch den Zusammenstoß prallte der Opel gegen einen Mercedes der S-Klasse. Hierbei wurde die 62-jährige Fahrerin des Opels verletzt. Sie wurde mit Verletzungen an Kopf und Hüfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das flüchtende Fahrzeug, eine G-Klasse, fuhr trotz starker Beschädigungen weiter auf den Gehweg der Hubertusallee und kollidierte hier mit zwei Bäumen und mit einer Reinigungsanlage einer Tankstelle. Die G-Klasse kippte auf die Fahrerseite. Alarmierte Polizeikräfte trafen drei Tatverdächtige im Alter von 26, 34 und 35 Jahren am Unfallort an. Alle Tatverdächtigen standen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von rund 2 Promille. Alle drei Männer wurden aufgrund ihrer Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der 34-Jährige wurde mit Verletzungen am Kopf stationär aufgenommen. Bei allen Tatverdächtigen wurden Blutentnahmen durchgeführt. Zur Feststellung seiner Identität wurde der 35-jährige Tatverdächtige nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus erkennungsdienstlich behandelt. Die G-Klasse wurde sichergestellt. Laut Aussage eines Zeugen soll der 26-Jährige vor Eintreffen der Einsatzkräfte versucht haben, sich vom Ort zu entfernen und soll hierbei diverse Schachteln einer Luxusmarke aus der G-Klasse entnommen haben. Die Flucht habe der Zeuge verhindert. Die Schachteln wurden sichergestellt. Durch den Unfall entstand ein hoher Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).