Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0745

Gestern Vormittag erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Tiergarten Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 35-jährige Autofahrer gegen 11 Uhr aus der Tunnelausfahrt Kemperplatz, bog links in die Lennéstraße ab und stieß dabei mit dem 50–jährigen Fahrradfahrer, der die Ben-Gurion-Straße in Richtung Tiergarten befuhr, zusammen. Der Mann stürzte vom Rad. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit inneren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) übernimmt die weiteren Ermittlungen.