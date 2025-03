Polizeikontrolle entzogen – Schusswaffengebrauch gegen Fahrzeug

*Nr. 0744 *

Gestern Abend gab ein Polizeibeamter in Kreuzberg im Rahmen eines Einsatzes Schüsse auf ein Auto ab. Kurz vor 20 Uhr beobachteten zivile Polizeikräfte in der Straße Planufer, wie zwei Männer aus einem Smart heraus mit Betäubungsmittel handelten. In Höhe der Dieffenbachstraße stellten sich die Einsatzkräfte mit einem zivilen Einsatzfahrzeug vor den Smart, um diesen an der Weiterfahrt zu hindern. Der 31-jährige Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anweisungen und setzte seine Fahrt fort. Da eine Polizistin zu diesem Zeitpunkt an der geöffneten Fahrertür stand, wurde sie einige Meter mitgerissen und erlitt Verletzungen am Bein. Mit Sondersignalen verfolgten die Einsatzkräfte den Smart-Fahrer, der sämtliche Verkehrszeichen ignorierte und mit überhöhter Geschwindigkeit, auch zum Teil in den Gegenverkehr sowie auf Gehwegen und Sonderfahrstreifen, fuhr. Andere Verkehrsteilnehmende wurde dadurch gefährdet. Außerdem missachtete der Fahrzeugführer sämtliche rote Ampeln, ohne abzubremsen. Im Zuge der Flucht kam es dann im Bereich Zossener Straße Ecke Baruther Straße zum Zusammenstoß mit dem Smart und einem zivilen Einsatzfahrzeug der Polizei, in dessen Verlauf ein Polizeibeamter Schüsse aus seiner Dienstwaffe auf den hinteren rechten Reifen des flüchtenden Smart abgab. Darüber hinaus verletzten sich durch das Zurückfahren des Smart-Fahrers zwei Polizisten am Bein. Der Smart-Fahrer flüchtete erneut und wurde letztendlich in der Großbeerenstraße durch die Einsatzkräfte gestoppt. Der Fahrer und der 25-jährige Beifahrer wurden festgenommen, wobei ein weiterer Polizist verletzt wurde. Polizeikräfte brachten den Jüngeren in ein Polizeigewahrsam. Der Ältere wurde nach ambulanter Behandlung einer leichten Verletzung und einer Blutentnahme in einer Klinik ebenfalls dem Gewahrsam zugeführt. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen der Wohnanschrift des Fahrers wurden beide wieder entlassen. In der Wohnung konnten keine Beweismittel festgestellt werden. Bei der Durchsuchung des Smarts fanden die Einsatzkräfte Geld in fünfstelliger Höhe und mehrere Handys. Der Smart sowie die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die vier verletzten Polizeikräfte traten vom Dienst ab und begaben sich eigenständig in medizinische Behandlung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.