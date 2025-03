Nr. 0740

In der vergangenen Nacht soll ein Unbekannter in Prenzlauer Berg mehrere Scheiben eines Bürogebäudes eingeschlagen haben. Eine Mitarbeiterin bemerkte vormittags gegen 9 Uhr sechs eingeschlagene Fensterscheiben sowie einen Schriftzug an dem Bürogebäude an der Kollwitzstraße und alarmierte die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.