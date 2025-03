Mann bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Nr. 0739

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn in Köpenick, bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen überquerte der 52-jährige Fußgänger gegen 7 Uhr die Müggelheimer Straße an der Haltestelle Müggelheimer Straße/Wendenschloßstraße. Dabei übersah er offenbar die auf der Müggelheimer Straße in Richtung Wendenschloß fahrende Straßenbahn der Linie M68. Der 44-jährige Tramfahrer bremste und läutete das Warnsignal, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fußgänger mit Verletzungen am Rumpf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine 29-jährige Zeugin, die ebenfalls versuchte, durch Rufe zu warnen, stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und wurde ebenfalls zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.