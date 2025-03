Autofahrerin vermisst

Nr. 0738

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) um Mithilfe bei der Suche nach der 51-jährigen Annett SCHMALFUß. Die Autofahrerin war in der Nacht zum 19. März 2025 gegen Mitternacht mit ihrem Auto auf der Karl-Marx-Straße in Richtung Hermannplatz unterwegs. In Höhe der Schönstedtstraße hatte sie mit ihrem Fahrzeug einen Unfall und stellte ihren Wagen an der Unfallstelle ab. Anschließend entfernte sie sich zu Fuß vom Unfallort. Zeugen sahen sie zuletzt am 19. März 2025, gegen 18 Uhr, an dieser Unfallstelle – seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Vermisste könnte sich aufgrund einer Erkrankung in einer Notlage befinden.