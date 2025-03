Wechselseitige Körperverletzung in Bus

Nr. 0708

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gestern Mittag drei Personen in einem Bus in Steglitz aneinander. Gemäß Aussage einer der Involvierten, einer 70-jährigen Dame, saß diese kurz vor 14 Uhr in Begleitung ihres 44-jährigen Neffen im Bus der Linie M48 in Richtung U-Bahnhof Mohrenstraße. An der Haltestelle Rathaus Steglitz sei dann ein 36 Jahre alter Mann ebenfalls in den Bus gestiegen und habe sich in die Reihe hinter den beiden gesetzt. Kurz darauf soll der 36-Jährige der 70-Jährigen unvermittelt gegen den Hinterkopf geschlagen, Affengeräusche gemacht und eine rassistische Beleidigung getätigt haben. Zusätzlich zu den Schmerzen, die die Seniorin daraufhin verspürte, fühlten sich beide in ihren Ehrgefühlen verletzt. Der 44-Jöhrige soll den mutmaßlichen Angreifer daraufhin geschubst haben.

Entgegen dieser Aussagen gab der 36-Jährige gegenüber den Einsatzkräften an, dass er in Höhe der Haltestelle U-Bahnhof Schloßstraße grundlos von dem 44-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Dadurch erlitt er Nasenbluten. Da er im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme deutlich nach Alkohol roch, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, dem er zustimmte. Dieser ergab einen Wert von rund 2,9 Promille.

Im Rahmen der Ermittlungen, die vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen wurden, gilt nun zu klären, wie sich die Auseinandersetzung wirklich abgespielt haben soll. Die Ermittlungen dauern an.