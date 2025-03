Nr. 0707

Gestern Morgen kam es in Tegel zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Einsatzwagens gegen 8:15 Uhr den Waidmannsluster Damm in Richtung Waidmannslust. Am Waidmannsluster Damm Ecke Hermsdorfer Damm soll sie unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 75-jährigen Transporterfahrer, der die Autobahnabfahrt der A111 in Richtung Hermsdorfer Damm befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitt die Fahrerin des Einsatzwagens einen Schock. Ihr Kollege auf dem Beifahrersitz erlitt Verletzungen am Nacken und eine weitere Beamtin eine Verletzung am Oberarm. Beide wurden zu weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin wurde am Ort ambulant behandelt. Der 75-Jährige und eine im Transporter mitfahrende Person blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).