Festnahme nach Einbruch in Reihenhaus

Nr. 0706

Gestern Abend nahmen Polizeieinsatzkräfte einen mutmaßlichen Einbrecher in Zehlendorf fest. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 19:35 Uhr in der Straße Am Hegewinkel zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Eine aufmerksame Nachbarin vernahm zur Tatzeit ein lautes Geräusch, welches ihr merkwürdig vorkam. Außerdem bemerkte sie einen verdächtigen Mann in einem Wintergarten eines Nachbarhauses. Daraufhin alarmierte Sie die Polizei. Zwischenzeitlich sah sie zwei verdächtige Männer vom Tatort flüchten. Die Einsatzkräfte nahmen noch in der Nähe einen Tatverdächtigen im Alter von 47 Jahren fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Tür zum Wintergarten gewaltsam aufgehebelt wurde und im Haus Schränke und Schubladen durchwühlt wurden. Der 47-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat. Die Absuche nach seinem mutmaßlichen Mittäter, auch mittels eines Polizeihubschraubers, verlief ohne Erfolg.