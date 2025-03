Junge von anderen Jungen rassistisch beleidigt, bespuckt, geschlagen und getreten

Nr. 0704

Gestern Nachmittag sollen zwei noch nicht identifizierte Jungen einen Neunjährigen in Lichtenberg rassistisch beleidigt, bespuckt, geschlagen und getreten haben. Außerdem sollen sie den Jungen gegen einen Zaun gedrückt und ihm mit einem Fußball ins Gesicht geschossen haben. Nach bisherigem Kenntnisstand soll sich die Tat gegen 17:50 Uhr auf einem Hof einer Schule in Lichtenberg außerhalb der Schulzeit ereignet haben. Der Junge erlitt Schmerzen am Kopf. Eine ärztliche Behandlung war zunächst nicht erforderlich. Die weiteren Ermittlungen dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.