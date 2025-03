Mann nach Angriff im Krankenhaus

Nr. 0703

Gestern Nachmittag wurde ein Mann von vier Unbekannten in Marzahn angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es zunächst gegen 17:30 Uhr an der Mehrower Allee Ecke Märkische Allee auf dem Vorplatz der Unterführung zum S-Bahnhof Mehrower Allee eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 36-Jährigen und vier Männern. Während des Streits zog sich einer der Männer Handschuhe mit Protektoren an und lief mit einem Komplizen auf den 36-Jährigen zu. Das Duo schlug und trat daraufhin auf ihn ein. Der Angegriffene habe sich losreißen können und habe Zuflucht in einer in der Nähe befindlichen Tankstelle gesucht. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen, der eine Kopfplatzwunde und Rippenschmerzen erlitt, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen.