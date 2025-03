Radfahrerin und Radfahrer zusammengestoßen – zwei Verletzte

Nr. 0702

Gestern Nachmittag kam es im Ortsteil Biesdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 57-Jährige gegen 17:20 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Dramburger Straße in Richtung Heesestraße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Fahrrad die vorfahrtsberechtigte Heesestraße in Richtung Köpenicker Straße. In Höhe der Einmündung stießen die beiden zusammen und verletzten sich. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide jeweils mit Kopfverletzungen zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).