Nr. 0701

Diebstähle von Werkzeugmaschinen aus Handwerkerfahrzeugen – Polizei sucht weitere Geschädigte

In der Nacht vom 28. zum 29. Januar 2025 wurden in Karlshorst zwei Personen nach Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug festgenommen und die von ihnen benutzten Täterfahrzeuge, ein Skoda Fabia und ein VW Passat sichergestellt. In den Täterfahrzeugen wurden diverse Werkzeugmaschinen aufgefunden, von denen ein Teil bislang fünf Handwerkerfahrzeugen zugeordnet werden konnte, die in der Zeit vom 28. zum 29. Januar 2025 in den Postleitzahlenbereichen 10315, 10318, 10319 Berlin angegriffen wurden. Die Täter schlugen überwiegend die Heckscheiben der Fahrzeuge ein und verschafften sich so Zugang zu den Werkzeugen.

Einige Werkzeugmaschinen konnten bislang keinen Strafanzeigen zugeordnet werden. Hier wird davon ausgegangen, dass im benannten Tatzeitraum noch weitere Fahrzeuge aufgebrochen wurden, ohne dass diese Taten angezeigt wurden.

Sofern bislang keine Anzeigenerstattung erfolgt ist, werden Personen, deren Handwerkerfahrzeuge im Zeitraum vom 28. zum 29. Januar 2025 in Lichtenberg aufgebrochen und aus denen Werkzeuge entwendet wurden, gebeten, sich beim Kfz-Kommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) telefonisch unter (030) 4664-372231 beziehungsweise per E-Mail an Dir3K22@polizei.berlin.de unter Angabe der Vorgangsnummer 250129-0430-401286 zu melden.