Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0700

Heute Vormittag verletzte sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Pankow. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr die 67-Jährige gegen 10:20 Uhr den Radweg auf der Dietzgenstraße in Richtung Pastor-Niemöller Platz. Kurz hinter der Kreuzung zum Altenberger Weg soll sie einem Auto ausgewichen sein, das auf dem Radweg abgestellt war und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich an einem Arm und am Oberköper. Rettungskräfte brachten die Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).