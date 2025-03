Metallschrot und Steine auf Mädchen geworfen

Nr. 0693

In Köpenick wurden gestern Nachmittag Metallschrott und Steine aus einer mehrgeschossigen Ruine auf zwei Mädchen geworfen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen gegen 16:40 Uhr zwei Jugendliche und ein Kind aus einem leerstehenden Gebäude in der Friedrichshagener Straße mehrere Steine und metallische Gegenstände, unter anderem eine Eisenstange, auf zwei 13-jährige Mädchen. Die beiden Mädchen konnten den Gegenständen ausweichen und wurden dadurch nicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten, konnten aber von Einsatzkräften der Polizei in der Nähe des Tatortes festgestellt werden. Es handelt sich um zwei 14-Jährige und einen 10-Jährigen. Die Ermittlungen werden nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung von einem Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.