Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Vormittag in Hakenfelde einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Sie sahen, wie er gegen 10:25 Uhr in der Neuendorfer Straße scheinbar etwas aus dem Auto heraus an eine Person übergab. Es bestand der Verdacht, dass er mutmaßlich Drogen an die Person verkauft hatte. Die Person konnte daraufhin überprüft werden. Bei ihr wurden zwei Kügelchen mit mutmaßlichen Drogen gefunden und beschlagnahmt. Nach der Überprüfung kam die Person wieder auf freien Fuß und der mutmaßliche Drogenverkäufer wurde überprüft. Die Einsatzkräfte versperrtem ihm mit ihrem Dienstwagen den Weg zur Weiterfahrt und forderten ihn auf, auszusteigen. Beim Aussteigen ließ er zwei gefüllte Beutel fallen, die unter das Fahrzeug rollten. Darin befanden sich mehrere Kügelchen mutmaßlicher Drogen. Darüber hinaus fanden sie bei ihm 30 weitere entsprechende Kügelchen und 480 Euro mutmaßlichen Handelserlöses. Alles wurde beschlagnahmt. Als sein Wagen zudem durchsucht werden sollte, versuchte der 42-Jährige zu flüchten. Nach wenigen Metern stürzte er jedoch und seine Flucht endete wieder. In seinem Wagen fanden die Polizeikräfte weitere fast 190 Euro und insgesamt vier Handys. Beides wurde ebenfalls beschlagnahmt. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 42-Jährigen in Moabit wurden die Polizeikräfte weiter fündig: unter anderem knapp 300 Gramm Heroin, circa 32 Gramm Kokain, drei Handys und 6000 Euro Bargeld kamen ans Tageslicht und wurden ebenfalls beschlagnahmt.

Aufgrund seines Sturzes kam der mutmaßliche Drogenhändler zunächst zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Anschließend wurde er der Kriminalpolizei der Direktion 2 überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.