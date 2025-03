Gefährliche Körperverletzung in Öffentlichkeit

Nr. 0686

Gestern Abend alarmierten Zeugen die Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Mitte. Nach bisherigem Ermittlungstand habe ein 26-Jähriger gegen 21 Uhr in der Panoramastraße sich mehrere Pfandflaschen sowie eine abgestellte Tasche von einer Bank genommen und alles in seine mitgeführte Tasche verstaut. Daraufhin sei die 24-jährige Besitzerin der Handtasche gemeinsam mit einem 21-jährigen Freund auf den Mann zugegangen und habe das Aushändigen der Handtasche verlangt. Der 26-Jährige habe die Tasche anstandslos ausgehändigt, woraufhin der Jüngere dem Älteren mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Zwei Heranwachsende im Alter 18 und 19 Jahren sowie ein 23-Jähriger beobachteten den Vorfall und seien dazwischen gegangen. Dabei habe der Tatverdächtige ein Reizgas aus der Tasche geholt und das in die Richtung der drei gesprüht, die dadurch Augenreizungen erlitten. Sie kamen zur ambulanten Behandlungen in eine Klinik. Polizeikräfte brachten den Tatverdächtigen zur Feststellung seiner Personalien zur Polizeiwache am Kottbusser Tor. Im Anschluss konnte er seinen Weg fortsetzen. Der 26-Jährige wurde in einem Supermarkt mit einer Kopfverletzung vorgefunden. Alarmierte Rettungskräften brachten ihn für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.