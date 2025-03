Mann greift Polizeikräfte an

Nr. 0685

In der vergangenen Nacht kam es in Prenzlauer Berg zu einem Tätlichen Angriff und einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nach ersten Erkenntnissen sollen gegen 22:45 Uhr mehrere Personen auf der Landsberger Allee aggressiv herumgeschrien haben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, attackierte ein alkoholisierter 21-Jähriger diese mit Schlägen. Die Einsatzkräfte brachten den Mann in der Folge unter Androhung des Einsatzes des Distanzelektroimpulsgeträts (DEIG) zu Boden und fixierten ihn. Der ebenfalls anwesende 58-jährige Schwiegervater des Mannes störte die Maßnahmen fortlaufend, so dass auch ihm unter Vorhalt des DEIG vorübergehend Handschellen angelegt werden mussten. Die Einsatzkräfte bemerkten bei dem 21-Jährigen eine blutende Wunde im Bereich des unteren Rückens, die nach seinen Aussagen von einer früheren Operation herrührte. Der Mann wurde in der Folge in ein Krankenhaus zur ambulanten Versorgung und zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Drei Polizeikräfte erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen, verblieben jedoch im Dienst. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.