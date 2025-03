Bedrohung mit Schusswaffen

Nr. 0684

Gestern Abend wurde die Polizei in Spandau alarmiert, weil sich drei Männer nach einer Auseinandersetzung mit Schusswaffen gegenübergestanden und bedroht haben sollen. Ein 37-Jähriger sei gegen 17:40 Uhr in einem Lokal in der Seegefelder Straße mit zwei Männern in einen Streit geraten. Im Zuge des Streites sei der 37-Jährige von den beiden mit Glasflaschen angegriffen worden. Er soll einen Schlag auf den Hinterkopf und einen ins Gesicht bekommen haben. Die drei Männer sollen sich im Verlaufe der Auseinandersetzung vor die Bar begeben haben, wo einer der Tatverdächtigen eine Waffe gezogen und den Verletzten damit bedroht haben soll. Auch der Verletzte habe eine Schusswaffe herausgeholt und diese in Richtung des Duos gezeigt, welches in der Folge mit einem Fahrzeug flüchtete. Der 37-Jährige erlitt eine Verletzung am Kopf. Eine Behandlung lehnte er ab. Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchten Polizeikräfte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Lokalität. Eine Schusswaffe fanden die Kräfte dabei nicht. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).