Kinder fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0683

Gestern Nachmittag kam es zu einer Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund in Friedrichshain. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 15:35 Uhr am S-Bahnhof Ostkreuz einen 13-jährigen Jungen im Beisein seines 11-jährigen Freundes fremdenfeindlich beleidigt haben. Anschließend soll der Unbekannte eine brennende Zigarette auf den 13-Jährigen geschnippt haben, wodurch ein Brandloch in dessen Jacke zurückblieb. Der Unbekannte bestieg gemeinsam mit den beiden Jungen die einfahrende S-Bahn der Linie S7 habe diese am Bahnhof Lichtenberg verlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.