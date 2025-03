E-Scooter-Fahrer nach Sturz im Krankenhaus

Nr. 0680

Ein E-Scooter-Fahrer stürzte und verletzte sich gestern Nacht in Marzahn. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger mit seinem E-Scooter gegen 22.15 Uhr die Bitterfelder Straße in Richtung Hohenschönhausener Straße auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung, als ihm ein Fahrradfahrer entgegenkam. Der 54-Jährige fuhr dann auf die Fahrbahn und stürzte zu Boden. Der Fahrradfahrer hielt sofort an und alarmierte Rettungskräfte, die den Mann aufgrund seiner Kopfverletzung zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus brachten. Aufgrund des Alkoholgeruches wurde dem Mann dort Blut abgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).