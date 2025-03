Jugendliche vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0681

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach der 14-jährigen Sarah SEIFERT. Die Jugendliche verließ gestern Nachmittag gegen 16:50 Uhr ihr Elternhaus in Staaken um sich mit einer Freundin zu treffen und kehrte seither nicht mehr zurück. Am heutigen Morgen meldete sie sich letztmalig bei ihrer Mutter. Die Vermisste leidet unter Depressionen sowie einer neuronalen Störung und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

schlanke Gestalt

etwa 155 cm groß

weiße Jacke

schwarze Hose

weiße Turnschuhe

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat das Mädchen seit ihrem Verschwinden gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt der Abschnitt 23 der Polizeidirektion 2 (West) unter der Rufnummer (030) 4664-223700 oder per E-Mail an dir2k1dd@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.