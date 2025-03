Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Nr. 0679

Gestern Abend wurde ein Mann festgenommen, nachdem er in Rudow in ein Einfamilienhaus eingebrochen war. Eine aufmerksame Zeugin rief gegen 21:15 Uhr die Polizei zur Kanalstraße, weil sie den 40-jährigen Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser sich durch das Aufwuchten des Kellerfensters Zutritt zu dem Haus verschaffte. Polizeieinsatzkräfte umstellten zunächst das Haus und nahmen im Anschluss den Tatverdächtigen im Gebäude fest. Den 40-Jährigen brachten die Einsatzkräfte in ein Polizeigewahrsam, aus dem er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd).