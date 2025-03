Mann randaliert

Nr. 0678

Gestern Morgen wurde die Polizei nach Prenzlauer Berg alarmiert. Gegen 8:20 Uhr soll ein 49-Jähriger auf dem Gehweg der Wichertstraße lautstark herumgeschrien und Leute verbal belästigt haben. Eine Jugendliche sei telefonierend an dem Mann vorbeigelaufen, der ihr daraufhin hinterhergelaufen sei. Die Jugendliche sei in den nächsten Hausflur geflüchtet und habe schnell die Haustür geschlossen. Der Mann habe mehrfach gegen die Haustür geschlagen und mit Fußtritten versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Dabei habe der Mann die Jugendliche lautstark bedroht und beleidigt. Als ein 33-Jähriger ihn aufgefordert habe dies zu unterlassen, habe der Tatverdächtige die Fäuste gehoben und anschließend einen Kugelschreiber aus seiner Gesäßtasche hervorgeholt. Daraufhin habe der Tatverdächtige mit dem Kugelschreiber mehrfach in Richtung des Halses sowie Oberkörpers des 33-jährigen gestochen. Der Jüngere konnte den Stichen nur knapp ausweichen und hielt den Älteren bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizeikräfte nahmen den Mann fest, wobei der Tatverdächtige diese ebenfalls beleidigte. Sie brachten den Mann in ein Polizeigewahrsam, wo er heute einem Haftrichter vorgeführt wird. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren Ermittlungen.