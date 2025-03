Mann mit Messer bedroht - Festnahme

Nr. 0677

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer Bedrohung nach Biesdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in der Dingolfinger Straße gegen 23:30 Uhr nach vorangegangenen Streitigkeiten einen 53-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Eintreffenden Kräften der Polizei Berlin und der Bundespolizei gelang es, den Tatverdächtigen nach Androhung des Einsatzes eines Distanzelektroimpulsgerätes durch die Bundespolizei festzunehmen. Während der Fahrt in ein Polizeigewahrsam, in das der 29-Jährige zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung gebracht werden sollte, trat er um sich und versuchte erfolglos mit Kopfstößen einen Polizeibeamten zu attackieren. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.