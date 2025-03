Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0676

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Pankow alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 67-jähriger Autofahrer gegen 0:45 Uhr die Berliner Straße in Richtung Mühlenstraße bei für ihn grüner Ampel befahren haben. Im Kreuzungsbereich sei unvermittelt ein 27-jähriger Radfahrer auf die Fahrbahn gefahren. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 27-Jährige stürzte und sich ein Polytrauma zuzog. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.