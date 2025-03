Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0674

Gestern Abend erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Wittenau diverse Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer mit seinem E-Bike gegen 18:20 Uhr die Fahrbahn der Wittenauer Straße in Richtung Finsterwalder Straße. Als der Radfahrer in Höhe der Straße Bernshausener Ring war, öffnete ein 34-Jähriger von innen die Fahrertür des am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte gegen die Autotür und stürzte zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten mit Frakturen im Hüftbereich und Beinen für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.