Politische Sachbeschädigung an zehn SUV

Heute Vormittag wurde bekannt, dass an den Reifen von zehn SUV in Moabit die Luft herausgelassen wurde. Eine 47-Jährige zeigte gegen 9:30 Uhr in der Tile-Wardenberg-Straße an, dass Unbekannte die Luft aus einem ihrer Reifen heraus- und Bekennerschreiben an der Windschutzscheibe hinterlassen hatten. Anschließend stellten die Einsatzkräfte vier weitere Fahrzeuge in der gleichen Straße, jeweils zwei Autos in der Agricolastraße und am Hansa-Ufer sowie ein weiteres in der Solinger Straße fest, bei denen ähnlich vorgegangen worden war. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.