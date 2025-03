Mann mit schweren Kopfverletzungen gefunden - Behandlung auf Intensivstation

Nr. 0672

Schwer verletzt wurde in der vergangenen Nacht ein Mann in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen entdeckten Passanten gegen 2.25 Uhr den bislang Unbekannten auf dem Gehweg der Kuhligkshofstraße in Steglitz mit einer Kopfplatzwunde und alarmierten Rettungskräfte. Diese brachten den Schwerverletzten, der neben seinem Rollstuhl gelegen hatte, zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Es soll jedoch keine akute Lebensgefahr bestehen. Ob es sich um einen Unfall handelt oder möglicherweise auch eine Straftat im Raum stehen könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.