Drogen kutschiert und konsumiert

Nr. 0670

In Friedrichshain nahmen Einsatzkräfte in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Drogenkurier fest. Sie überprüften den 32-jährigen Fahrer eines Smart und seine 24-jährige Beifahrerin gegen 23:45 Uhr in der Torellstraße zunächst im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Dabei konnten die Beamten bereits von außen eine Tasche mit Drogen und mehreren Handys im Fahrzeug erkennen. Der 32-Jährige stimmte einer Durchsuchung freiwillig zu, was zum Auffinden von Geld, vier Handys, verkaufsfertig verpackten Drogen wie Koks und Marihuana sowie einem griffbereiten Messer führte. Zudem gab der Fahrer an, selbst Drogen konsumiert zu haben. Außerdem stellte sich heraus, dass der 32-Jährige gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Beide Fahrzeuginsassen wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht und von dort für das ermittelnde Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert. Zur Stunde wird eine Richtervorführung zur Erwirkung zweier Haftbefehle geprüft.