Sachbeschädigung eines Plakats an einer Litfaßsäule

Nr. 0669

Gestern Nachmittag wurde in Charlottenburg eine Sachbeschädigung durch Farbschmierereien angezeigt. Ein Zeuge teilte mit, dass Unbekannte in der Krumme Straße ein Plakat an einer Litfaßsäule mit Schriftzügen mit Bezug zum Nahostkonflikt beschmierten. Gegen 14:30 Uhr überprüfte ein Polizist des Polizeiabschnitts 25 die Angaben des Zeugen und machte die Schriftzüge auf dem Plakat unkenntlich. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts.