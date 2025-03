Frau beschimpfte und attackierte Passanten und Einsatzkräfte

Nr. 0668

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte des Abschnitts 57 eine Frau in Mitte vorübergehend fest. Nach bisherigem Sachstand erschien ein Zeuge gegen 17 Uhr auf der Alexwache und informierte die Beamten über eine randalierende Frau auf dem Alexanderplatz, die Straßenmusiker und Passanten angepöbelt und attackiert haben soll. Die Polizisten begaben sich zur benannten Örtlichkeit und trafen dort auf die 63-jährige Frau, die sich weiterhin aggressiv gegenüber Passanten verhielt. Einen Straßenmusiker soll sie mehrmals mit der Faust gegen den Oberkörper und den Kopf geschlagen haben, so dass dieser eine Verletzung an der Lippe davontrug. Passanten, die versuchten schlichtend einzugreifen, soll sie ebenfalls attackiert haben. Da die Frau den Aufforderungen der Beamten nicht nachkam, dies zu unterlassen und stehenzubleiben, wurde sie in Form von Schieben und Drücken durch die Polizisten von den Passanten weggebracht. Die 63-Jährige leistete hierbei Widerstand und griff einen Beamten an. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde die Frau auf die Alexwache gebracht und klagte dort über Unwohlsein. Da alarmierte Rettungskräfte keinen medizinischen Handlungsbedarf feststellen konnten, wurde die Frau für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend wurde sie einem psychiatrischen Dienst in einem Krankenhaus vorgestellt und konnte von dort ihren Weg fortsetzen. Die weitere Bearbeitung des Falls erfolgt in einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).