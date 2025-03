Mehrere Elektroautos in Brand gesetzt

Treptow-Köpenick/Steglitz-Zehlendorf

Bisher Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht in Plänterwald und Steglitz insgesamt vier Elektroautos der Marke Tesla in Brand. Menschen wurden nicht verletzt und die Feuerwehr löschte die Brände. Da ein politisches Tatmotiv nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin die weiteren noch andauernden Ermittlungen übernommen.

Nr. 0666

Ein Zeuge bemerkte zunächst gegen 1:40 Uhr in der Straße Neue Krugallee einen brennenden Tesla, der in einer Parkbucht geparkt war. Er alarmierte Feuerwehr und Polizei. Das Auto wurde so erheblich beschädigt, dass es nicht mehr fahrfähig ist. Zwei weitere in unmittelbarer Nähe geparkte Fahrzeuge wurden durch die Flammen ebenfalls beschädigt.

Nr. 0667

Um kurz nach 2 Uhr sah ein Passant in der Albrechtstraße einen in Flammen stehenden geparkten Tesla und wählte daraufhin den Notruf. Kurze Zeit später meldeten Anwohnende der nicht weit entfernten Straße Am Eichgarten zwei weitere brennende Fahrzeuge derselben Marke. Alle Fahrzeuge brannten vollständig aus. Drei weitere Fahrzeuge, die in der Nähe der in Brand gesetzten Fahrzeuge abgestellt waren, wurden durch die Brände ebenfalls beschädigt.