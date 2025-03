Radfahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

Nr. 0665

Nach einem Verkehrsunfall in Tempelhof musste eine Radfahrerin gestern Nachmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 61-Jährige war den bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge gegen 14:55 Uhr auf dem Radweg der Manteuffelstraße in Fahrtrichtung Ringbahnstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Manteuffelstraße in dieselbe Richtung. Beim Abbiegen nach rechts in die Ringbahnstraße übersah er offenbar die 61-Jährige und fuhr sie an. Die Ampel soll für beide grün gezeigt haben. Nach einer Erstversorgung am Unfallort brachten Rettungskräfte die im Bereich der Beine verletzte Frau in ein Krankenhaus. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.