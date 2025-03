Farbschmiererei an Hauswand mit jüdischer Gedenktafel

Nr. 0664

Wegen des Verdachts einer antisemitisch motivierten Farbschmiererei in Mitte ermittelt seit gestern Mittag der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin. Eine Passantin meldete der Polizei gegen 13 Uhr einen mit Farbe aufgetragenen Stern mit einem Gesicht an der Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Max-Beer-Straße. Die Schmiererei befand sich unterhalb einer Gedenktafel für einen jüdischen Mitbürger. Ein Zusammenhang mit der Tafel kann nicht ausgeschlossen werden. Die Schmiererei wurde unkenntlich gemacht. Die Ermittlungen dauern an.