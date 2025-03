Vor Polizisten verfassungsfeindliche Geste gezeigt

Nr. 0662

Heute Mittag zeigte ein Mann in Friedrichshain nach einem Polizeieinsatz eine verfassungsfeindliche Geste. Der 30-Jährige hob gegen 12:10 Uhr in der Straße An der Schillingbrücke den rechten Arm, nachdem die Einsatzkräfte einen Platzverweis gegen ihn ausgesprochenen hatten. Nach seiner Festnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von gerundet 1,7 Promille. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin ermittelt.